Fenerbahçeli Eljif Elmas Ancelotti'yi büyüledi

19 yaşındaki yıldız için son haber Napoli çıkışlı... Corriere dello Sport, İtalyan ekibinin genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz cuma Makedonya- Polonya maçına iki gözlemci gönderdiğini belirtti. Eljif'in performansıyla teknik direktör Ancelotti ve sportif direktör Giuntoli'yi büyülediği bildirildi. F.Bahçe'nin pazalık halinde olduğu Napoli'den 15 milyon euro talep ettiği ifade edildi. İnter'in de Eljif için aynı rakamlarla masada olduğu vurgulanırken, Atletico Madrid, Sevilla ve Borussia Dortmund'un genç yıldızın diğer taliplileri olduğu dile getirildi.