Fenerbahçeli Eljif Elmas Ancelotti'yi büyüledi
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli Ancelotti'yi büyüledi

Fenerbahçeli Eljif Elmas Ancelotti'yi büyüledi

borsasında hareket sürüyor... Corriere, Eljif’in yetenekleriyle Ancelotti’yi büyülediğini dile getirirken, ‘, Fenerbahçe ile pazarlık halinde’ diye yazdı.

19 yaşındaki yıldız için son haber çıkışlı... Corriere dello Sport, İtalyan ekibinin genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz cuma Makedonya- Polonya maçına iki gözlemci gönderdiğini belirtti. Eljif'in performansıyla teknik direktör Ancelotti ve sportif direktör Giuntoli'yi büyülediği bildirildi. F.Bahçe'nin pazalık halinde olduğu Napoli'den 15 milyon euro talep ettiği ifade edildi. İnter'in de Eljif için aynı rakamlarla masada olduğu vurgulanırken, , Sevilla ve 'un genç yıldızın diğer taliplileri olduğu dile getirildi.

  1. 12.6.2019
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