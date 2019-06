Gomis'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Bir süre önce sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Bafetimbi Gomis ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin kaynağı ise bizzat Fransız futbolcunun kendisi... 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti. Fransız forvet de instagram'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Fotoğrafının altına Voltaire'den altını yapan Gomis, "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı. Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı.





BAFETİMBİ GOMİS'İ BİLMEYEN Mİ VAR?

BAFETİMBİ Gomis'i Türkiye'de hiçbir futbolsevere anlatmaya gerek yok; nasıl bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Galatasaray'dan ayrılma sebebi sarı-kırmızılı takımda mutsuz olması değildi; S.Arabistan'da daha fazla kazanacağı için gitti. Fransız golcünün, Al Hilal'den yıllık 7 milyon euro gibi bir ücret aldığı basına yansımıştı. Fenerbahçe'nin bu rakama çıkması pek mümkün görünmüyor. Eğer daha düşük bir kontrata imza atmayı kabul ediyorsa, Arabistan'da aradığı ortamı bulamamış demektir. S.Arabistan Ligi, ligimizle kıyas kabul etmez ama orada da tüm kulvarlarda 28 gol atmayı başarmış. Gomis gelecek sezon için gol sorununu çözmeyi başarır.?

mini yorum ULAŞ

UZUNÖNE



'COME TO FENERBAHÇE'

Gomis'in bu paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan de jet hızında beğeniler geldi. Usta kramponunun gönderisini yorum yağmuruna tutan Fenerbahçeliler, "Come to Fenerbahçe" yazarak oyuncuya olan ilgilerini gösterdiler.