Üçünden 40 milyon! – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Üçünden 40 milyon!

Üçünden 40 milyon!

için kaynak arayan yönetimin , ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor.

için kaynak arayan yönetimin , ve Jailson'u satmayı planladığı bildirildi. Üç oyuncunun satışından 30 milyon euro'ya yakın gelir bekleniyor. Ücretleri de hesaba katıldığında bütçede 40 milyon euro'ya yakın bir kalem oluşacak ve bu yeni transferler için kullanılacak.
  1. 8.6.2019
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