Recep Niyaz'dan Alex de Souza itirafı

Bu sezon gösterdiği performansla Denizlispor'un 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Recep Niyaz, önemli açıklamalarda bulundu. Sporlig'den Can Budak'ın röportajında, Alex de Souza ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, hedeflerini ve iki yıl formasını giydiği Fenerbahçe'deki günlerini anlattı.

Recep Niyaz'ın röportajından öne çıkanlar şöyle;

"FENERBAHÇE'YE GİTTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"



*Futbola Denizlispor altyapısında başladın ve henüz 16 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldun. Aykut Kocaman'ın kararıyla forma giydiğin 2 sezonda toplam 10 maçta görev yaptın. 3 Temmuz süreci yanı sıra Türkiye Kupası'nı 2 sene üst üste kazanıp, UEFA'da yarı final heyecanı yaşadın. Şimdi geriye dönsen şunları yapsaydım dediğin konular var mı? Fenerbahçe'ye gittiğin için pişman oldun mu?



-O sezon ekip olarak hepimizi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takip eden çok kulüp vardı. Altyapıda iyi bir jenerasyonumuz vardı. Tüm turnuvalara katılıyorduk ve devamlı takip ediliyorduk. O dönem bir şeyler olacaktı. Çünkü o yıl Denizlispor'un küme düşme sezonuydu. Kulübün içerisinde çok büyük bir karamsarlık vardı. Ben 12 yaşında profesyonel olduktan sonra 15 yaşımda sözleşmem biterken, açıkçası bu karamsarlığın içerisinden çıkmak istiyordum. Ailece biz bu kararı verdik. Pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Fenerbahçe olmasaydı, Galatasaray ya da Beşiktaş olabilirdi. Ben Fenerbahçe gibi dev bir camianın içerisinde bulunduğum için mutluyum. Genç yaşta o kadronun içerisinde ve zorlu 3 Temmuz sürecinde yer bulduğum için ise kendimle gurur duyuyorum. Çünkü her genç futbolcunun büyük bir takımda oynamak gibi bir hayali vardır. Ben bunu o dönemde gerçekleştirdim ama doğru ama yanlış. Bu tartışılır. Ama hiç pişman değilim. Çok güzel anılarım oldu. Evet başka bir tercih yapsam, çok değişik bir yerde olabilirdim. Ama bugün ben Recep'sem bugün beni bu duruma getiren kesinlikle Fenerbahçe'de bulunmamdı. Kimse bunu inkar edemez. Fenerbahçe gibi büyük takım reklamı diğer takımlara göre hakikaten çok farklı bir şey. Kesinlikle ben bu güzel günleri unutamayacağım anıları, hayalini kurduğum Alex De Souza, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Moussa Sow, Dirk Kuyt gibi oyuncularla bir arada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. O dönem böyle bir şey olsaydı bir daha aynı kararı verir miydim, bilmiyorum ama iyi ki yapmışım diyorum.

* O dönemlerden hala görüştüğün oyuncular var mı ?



-Ben uzun bir süre kaptanla (Alex De Souza) görüşüyordum. O zamanlar bize, genç oyunculara çok katkı ve destek veriyordu. Hatta ben bir ara Alex ile konuştuğumda bana 'Brezilya'ya gel, burada futbol yaşamını sürdür' diye çağrıda bulundu. Çünkü kendisinden ''Oynamak ve piyasanın içinde olmak istiyorum ' şeklinde bir istekte bulunmuştum. Ama sonra takımda konuştuğun var mı derseniz yok. Çünkü o dönem Salih Uçan ve Beykan Şimşek gibi genç oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı.

"İSPANYA'DA OYNAMAK İSTERİM"



*Avrupa'da en çok İspanya La Liga'yı beğendiğini sıkça söylüyorsun. Neden Premier Lig değil de İspanya? Eğer teklif alsaydın hangi takımda oynamayı tercih ederdin ?



-Öncelikle tutkunu olduğum Real Madrid olduğu için La Liga'yı tercih ederdim. Diğer neden ise fiziksel yönden çok teknik kapasitesi yüksek bir lig olduğu için oyumu İspanya'dan yana kullanırdım. Hep aklımda orası vardı. Her zaman konuşulan futbolun zirvesine Barcelona, Real Madrid ve Premier Lig takımları ortak oluyor. İngiltere fiziksel olarak çok zor bir lig. Korkuyor muyum? Hayır ama küçüklükten bu yana oranın hayalini kurdum. Belki de orada oynamak nasip olur. Belki de İngiltere'de oynayıp, çok daha farklı noktalara gelmek de nasip olabilir. Kaderimizde ne varsa o.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATARSAM SEVİNİRİM"



*Fenerbahçe'ye gol atarsan sevincini yaşar mısın?



-Sevinç yaşarım diye düşünüyorum. Sonuçta emek verdiğiniz başka bir takım var. Kader birliği yaptığınız ve beraber ter döktüğünüz başka arkadaşlarınız, personeliniz, camianız var o takımda. Memlekette sizi bekleyen insanlar var. Sevinirim diye düşünüyorum.



