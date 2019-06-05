Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir... - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Transferde bir bomba daha patladı! Transfer sezonunun açılmasına az bir süre kala sürpriz hamleler de peş peşe yaşanıyor... Denizlispor'un elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olanların başında gelen orta saha Recep Niyaz devlerin radarında... İşte detaylar:

5 Haziran 2019 Çarşamba 15:00 Güncelleme: 05.06.2019 15:03
Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...

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Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Başakşehir Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olanların başında gelen orta saha Recep Niyaz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlılarda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek ekiplerin gözdesi haline geldi.

Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Fenerbahçe'ye 2011-2012 sezonunda henüz 15 yaşındayken büyük umutlarla transfer edilen Recep Niyaz, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından beğenilse de 2013-2014'te Fenerbahçe'den ayrılarak Bucaspor'a kiralık gitmişti.

Recep Niyaz bombası patladı! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da da oynayan Recep, daha sonra tekrar yuvası Denizlispor'a döndü.

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