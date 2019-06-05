Transferde bir bomba daha patladı! Transfer sezonunun açılmasına az bir süre kala sürpriz hamleler de peş peşe yaşanıyor... Denizlispor'un elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olanların başında gelen orta saha Recep Niyaz devlerin radarında... İşte detaylar: