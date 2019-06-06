Menajer D'Avila, Ndiaye ile ilgili olarak "Stoke City ile görüşüyoruz. Galatasaray'da devam edeceğini pek sanmıyorum. Ancak belki Süper Lig'de başka bir takımda olabilir. Afrika Kupası boyunca durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı; ancak Sevilla ve Fenerbahçe onun transferiyle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.