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Galatasaraylı ismin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ilgileniyor
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer dönemi öncesi gelecek ve gidecek futbolcular netleşiyor. Sarı-kırmızılı takımda taraftarların geleceğini en çok merak ettiği ismin menajeri ise yaptığı açıklamayla Fenerbahçelileri heyecanladırdı.
6 Haziran 2019 Perşembe 12:16
Güncelleme: 06.06.2019 12:16
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray'ın transfer listesi şekilleniyor.
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Sarı-kırmızılı takımda, sezonun en önemli isimlerinden olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Badou Ndiaye'nin geleceği merak ediliyordu.
Senegalli orta saha oyuncusunun menajeri William D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada çok konuşulacak ifadelere imzasını attı.
Menajer D'Avila, Ndiaye ile ilgili olarak "Stoke City ile görüşüyoruz. Galatasaray'da devam edeceğini pek sanmıyorum. Ancak belki Süper Lig'de başka bir takımda olabilir. Afrika Kupası boyunca durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı; ancak Sevilla ve Fenerbahçe onun transferiyle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Ndiaye'nin, yeni takımın neresi olacağı merakla bekleniyor.
Stoke City'nin Premier Lig'den düşmesiyle sezon başında eski takımı Galatasaray'a kiralanan Ndiaye, geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 3 gol atarken 6 da asist yapmıştı.