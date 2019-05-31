Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
31 Mayıs 2019, Cuma
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Brahimi'den 'ye kötü haber

Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber

'nin listesinin en tepedeki isimlerinden olan Yacine Brahimi'den sarı-lacivertil takıma kötü haber geldi. basınında yer alan habere göre Brahimi, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi reddetti.

'ye Brahimi transferinde kötü haber geldi. İç ve dış piyasada birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu ikna edemedi.

Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber


'in O Jogo gazetesi, Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini yazdı.




Porto ile sözleşmesini yenilemeyip ayrılma kararı alan Brahimi, bir süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin yoğun bir ilgisi vardı. Fenerbahçe dışında birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Brahimi'ye sarı lacivertlilerin 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 22:19
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