Moses’ın gözü Conte’de

Ara transfer döneminde Chelsea'dan 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses, İnter için gün sayıyor... İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Antonio Conte'nin İnter'in başına geçmesinin ardından Nijeryalı'nın da ismi gündeme gelmişti. İtalyan hocanın yeni takımında görmek istediği iddia edilen 28 yaşındaki futbolcunun Çizme'nin yolunu tutmaya sıcak baktığı belirtildi.



KİRALIKLAR SINIFTA KALDI

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan isimler hüsran yaşattı. Ayew, Slimani ve Benzia'nın performansları beklentilerin çok altında kaldı. Bu 3'lü ligde toplam 6 gol attı.



EN SKORERİ SOLDADO

Bu sezon hücumda büyük sorun yaşayan F.Bahçe'de en golcü isim Soldado'ydu. İspanyol, forma giydiği 21 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Soldado, bu maçlarda 4 de asist yaptı.