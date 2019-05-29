Moses’ın gözü Conte’de – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Moses’ın gözü Conte’de

Moses’ın gözü Conte’de

Ara döneminde 'dan 1.5 yıllığına kiralanan , için gün sayıyor...

Ara döneminde 'dan 1.5 yıllığına kiralanan , için gün sayıyor... İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör 'nin İnter'in başına geçmesinin ardından Nijeryalı'nın da ismi gündeme gelmişti. İtalyan hocanın yeni takımında görmek istediği iddia edilen 28 yaşındaki futbolcunun Çizme'nin yolunu tutmaya sıcak baktığı belirtildi.

KİRALIKLAR SINIFTA KALDI
Sezon başında kiralık olarak 'nin kadrosuna katılan isimler hüsran yaşattı. Ayew, Slimani ve Benzia'nın performansları beklentilerin çok altında kaldı. Bu 3'lü ligde toplam 6 gol attı.

EN SKORERİ SOLDADO
Bu sezon hücumda büyük sorun yaşayan F.Bahçe'de en golcü isim 'ydu. İspanyol, forma giydiği 21 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Soldado, bu maçlarda 4 de asist yaptı.

  1. 29.5.2019
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