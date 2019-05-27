Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geldi. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilen Edin Dzeko, Fenerbahçe ile özel bir görüşme yapacak.
Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. DHA'nın ha berine göre, Boşnak yıldız Fenerbahçe ile özel bir görüşme yapacak.
33 yaşındaki Dzeko, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yaptı. 1.93 boyundaki futbolcunun Roma ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. 2016-17 sezonundan beri Roma'da forma giyen Dzeko, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Bundesliga'da Wolfsburg formalarını da giymişti.
Deneyimli oyuncu, kaptanı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını ise 101 maçta giyerken 55 de gol attı.
EDIN DZEKO KİMDİR?
Edin Dzeko, 17 Mart 1986 tarihinde Saraybosna, Yugoslavya'da Midhat Dzeko, Belma Dzeko çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Futbol hayatına Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulmuş bir futbol kulübü olan Zeljeznicar takımında başlamıştır. 2005 yılında da Çek Cumhuriyeti takımlarından Teplice'ye 80bin euroya transfer oldu. 2007 yılında Almanya takımlarından Wolfsburg takımına 4 milyon euroya transfer oldu. 2007-2008 sezonunda 28 maçta 18 gol attı. 2008-2009 sezonunda ise Bundesliga'da 32 maçta 26 gol attı.
7 Ocak 2011 tarihinde 37 milyon euro bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Müslüman olan Edin Dzeko, 2014 yılında model Amra Silajdzic ile evlendi. Una (d.2016) adında bir kızı vardır.
1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City takımından 11 milyon euro bonservis bedeli ile AS Roma takımına transfer oldu.
Edin Dzeko Profesyonel Futbol Kariyeri:
2003 – 2005 – Zeljeznicar
2005 – 2007 – Teplice
2005 – 2005 – FK Ústí nad Labem (kiralık)
2007 – 2011 – Wolfsburg
2011 – 2015 – Manchester City
2015 – 2016 – AS Roma (kiralık)
2016 AS Roma
Edin Dzeko Millî Takım Kariyeri:
2003-2004 Bosna Hersek U-19
2006-2007 Bosna Hersek U-21
2007 - ... Bosna Hersek
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 14:01
- Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri...
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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