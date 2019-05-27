Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri...
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri...

Roma'nın dünyaca ünlü forveti için 'da! Son dakika transfer haberleri...

Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri...

'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti 'a geldi. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilen Edin Dzeko, ile özel bir görüşme yapacak.

Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü , için 'a geldi. DHA'nın ha berine göre, Boşnak yıldız ile özel bir görüşme yapacak.

33 yaşındaki Dzeko, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yaptı. 1.93 boyundaki futbolcunun Roma ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. 2016-17 sezonundan beri Roma'da forma giyen Dzeko, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Bundesliga'da Wolfsburg formalarını da giymişti.

Deneyimli oyuncu, kaptanı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını ise 101 maçta giyerken 55 de gol attı.

EDIN DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 tarihinde Saraybosna, Yugoslavya'da Midhat Dzeko, Belma Dzeko çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Futbol hayatına Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulmuş bir futbol kulübü olan Zeljeznicar takımında başlamıştır. 2005 yılında da Çek Cumhuriyeti takımlarından Teplice'ye 80bin euroya transfer oldu. 2007 yılında Almanya takımlarından Wolfsburg takımına 4 milyon euroya transfer oldu. 2007-2008 sezonunda 28 maçta 18 gol attı. 2008-2009 sezonunda ise Bundesliga'da 32 maçta 26 gol attı.

7 Ocak 2011 tarihinde 37 milyon euro bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Müslüman olan Edin Dzeko, 2014 yılında model Amra Silajdzic ile evlendi. Una (d.2016) adında bir kızı vardır.

1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City takımından 11 milyon euro bonservis bedeli ile AS Roma takımına transfer oldu.

Edin Dzeko Profesyonel Futbol Kariyeri:

2003 – 2005 – Zeljeznicar

2005 – 2007 – Teplice

2005 – 2005 – FK Ústí nad Labem (kiralık)

2007 – 2011 – Wolfsburg

2011 – 2015 – Manchester City

2015 – 2016 – AS Roma (kiralık)

2016 AS Roma

Edin Dzeko Millî Takım Kariyeri:

2003-2004 Bosna Hersek U-19

2006-2007 Bosna Hersek U-21

2007 - ... Bosna Hersek

Aziz Yıldırım'dan 'şike davası' açıklamaları

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 14:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN