Aziz Yıldırım'dan 'şike davası' açıklamaları

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım 'Futbolda Şike Kumpası' davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor."

"Ben, 'Ne şikesi, memleket elden gidiyor' demiştim. FETÖ'nün yaptığı terör saldırısında 250 insanımız öldü. Bunların sorumlusu FETÖ'dür. Bunu herkes bilsin. Statlarda hala FETÖ öperasyonları devam ediyor. Bitmedi, bitmeyecek de."

"BİR DAHA FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMAYACAĞIM"

"Sakın bölünmeyin. Ortak noktamız Fenerbahçe. FBTV'yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı. Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev almayacağım"

"Üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Birliğinizi bozmayın, bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu ne de başka bir şey. Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak yer almayacağım. Ama hayatımı verdiğim bir kulübe küsmem, darılmam mümkün olamaz."