Ersun Yanal Fenerbahçe'yi 11 sıra yükseltti
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ersun Yanal Fenerbahçe'yi 11 sıra yükseltti

'yi 11 sıra yükseltti

Ersun Yanal Fenerbahçe'yi 11 sıra yükseltti

’yi 17.’likten 6.’lığa taşıyan Yanal, gelecek sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olacağını söyledi.

, ligi galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir sezon geçirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Son 4 hafta kazanmak ve 6'ncı bitirmek teselli oldu. Bu sezonu en kısa sürede unutup yeni sezona hazırlanacağız. Gelecek sene tek hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.
  1. 27.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal Fenerbahçe'yi 11 sıra yükseltti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN