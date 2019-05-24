Fenerbahçe dün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu. Sarı lacivertliler, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştükleri iddialarını yalanlayıp, "Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.