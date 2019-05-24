Yalanlama
Fenerbahçe dün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu.
Fenerbahçe dün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu. Sarı lacivertliler, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştükleri iddialarını yalanlayıp, "Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
- 24.5.2019
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Şike'yi onayan hakime 12 yıl
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Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
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Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
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gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
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Ne diyim Ali Koç istifa
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