Yalanlama – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Yalanlama

Yalanlama

dün resmi sitesinden ve hesaplarından duyuruda bulundu.

dün resmi sitesinden ve hesaplarından duyuruda bulundu. Sarı lacivertliler, Başakşehir ile görüştükleri iddialarını yalanlayıp, "Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

  1. 24.5.2019
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