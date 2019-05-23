Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için savaşı sürüyor

Bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan 3 teknik adamın da şans verdiği Eljif Elmas, Avrupa devlerini peşine taktı. Uzun süredir Atletico Madrid ile İnter'in gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için bu iki kulüp tekrar harekete geçti. İspanyol ekibinin 15 milyon euro ve takas olarak Kalinic'i önerdiği iddia edilirken, İnter'in de para ile takas teklif ettiği ileri sürüldü. İtalyan ekibinin Elmas için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı Miranda'yı bonservisiyle, Joaa Mario'yu da bir yıllığına kiralık vermeye hazır olduğunu iletti.