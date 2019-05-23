Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için savaşı sürüyor
Inter ve A.Madrid, bu sezon sarı-lacivertli formayla adından söz ettiren Eljif Elmas’tan vazgeçmiyor. İki takım da şartları zorluyor.
Bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan 3 teknik adamın da şans verdiği Eljif Elmas, Avrupa devlerini peşine taktı. Uzun süredir Atletico Madrid ile İnter'in gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için bu iki kulüp tekrar harekete geçti. İspanyol ekibinin 15 milyon euro ve takas olarak Kalinic'i önerdiği iddia edilirken, İnter'in de para ile takas teklif ettiği ileri sürüldü. İtalyan ekibinin Elmas için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı Miranda'yı bonservisiyle, Joaa Mario'yu da bir yıllığına kiralık vermeye hazır olduğunu iletti.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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