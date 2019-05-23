Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas savaşı sürüyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'nin genç yıldızı için savaşı sürüyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için savaşı sürüyor

Inter ve A.Madrid, bu sezon sarı-lacivertli formayla adından söz ettiren ’tan vazgeçmiyor. İki takım da şartları zorluyor.

Bu sezon 'de görev yapan 3 teknik adamın da şans verdiği , Avrupa devlerini peşine taktı. Uzun süredir ile İnter'in gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için bu iki kulüp tekrar harekete geçti. İspanyol ekibinin 15 milyon euro ve takas olarak Kalinic'i önerdiği iddia edilirken, İnter'in de para ile takas teklif ettiği ileri sürüldü. İtalyan ekibinin Elmas için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı Miranda'yı bonservisiyle, Joaa Mario'yu da bir yıllığına kiralık vermeye hazır olduğunu iletti.

  1. 23.5.2019
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