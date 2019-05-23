Fenerbahçe Beko'nun rakibi Türk Telekom
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Beko'nun rakibi

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Türk Telekom

’nde hayal kırıklığı yaşayan Beko, rotayı Türkiye Ligi’ne çevirdi.

Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off ilk maçında bugün 'u ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak takım adını yarı finale yazdıracak.

EKSİK SAYISI 5
Sakatlıklar nedeniyle 'nde beklentilerin altında kalan Beko'da eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerin Türk Telekom ile oynayacağı çeyrek final serisi öncesi 5 sakat oyuncusu bulunuyor. Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta oynayamayacak.

  1. 23.5.2019
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