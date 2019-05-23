Fenerbahçe Beko'nun rakibi Türk Telekom

Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında bugün Türk Telekom'u ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak takım adını yarı finale yazdıracak.



EKSİK SAYISI 5

Sakatlıklar nedeniyle Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko'da eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerin Türk Telekom ile oynayacağı çeyrek final serisi öncesi 5 sakat oyuncusu bulunuyor. Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta oynayamayacak.