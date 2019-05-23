Fenerbahçe Beko'nun rakibi Türk Telekom
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe Beko, rotayı Türkiye Ligi’ne çevirdi.
Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında bugün Türk Telekom'u ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak takım adını yarı finale yazdıracak.
EKSİK SAYISI 5
Sakatlıklar nedeniyle Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko'da eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerin Türk Telekom ile oynayacağı çeyrek final serisi öncesi 5 sakat oyuncusu bulunuyor. Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta oynayamayacak.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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