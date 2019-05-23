Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro

Eljif Elmas'ta ısrarcı olan 'in 'nin genç kalecisi Berke Özer'i de istediği ileri sürüldü.

İspanyolların 18 yaşındaki file bekçisi için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklif ettiği ifade edildi. Bu sezon 'de hiç şans bulamayan Berke, 'nda 1 karşılaşmada kaleyi korumuştu.

  1. 23.5.2019
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