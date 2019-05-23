Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro

İspanyolların 18 yaşındaki file bekçisi için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklif ettiği ifade edildi. Bu sezon Süper Lig'de hiç şans bulamayan Berke, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmada kaleyi korumuştu.



