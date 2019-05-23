Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Eljif Elmas'ta ısrarcı olan Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'i de istediği ileri sürüldü.
İspanyolların 18 yaşındaki file bekçisi için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklif ettiği ifade edildi. Bu sezon Süper Lig'de hiç şans bulamayan Berke, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmada kaleyi korumuştu.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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