Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye... - Fotomaç
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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak kurmak isteyen Fenerbahçe transferde hedef büyüttü. Barcelona'nın yıldız oyuncusunun transferi için ilk görüşmeler gerçekleştirildi.
23 Mayıs 2019 Perşembe 07:57
Güncelleme: 23.05.2019 07:57
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yönetim iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.
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Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde.
Son olarak Victor Moses'a Inter'in devreye girmesi ile olası bir transferde sağ kanatta eksiklik hissedecek Fenerbahçe'de o bölgeyi başka bir yıldız ile takviye etmek istiyor.
Buna göre Final-Four için İspanya'da bulunan Fenerbahçe yönetimi burada Barcelonalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
İşte görüşmenin detayları...
İspanyol basınından gelen haberlere göre, Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi.