Fenerbahçe'de öncelik Ze Luis'in

Teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinin başında Spartak Moskova'lı Ze Luis yer alıyor. Yeşil Burun Adaları'lı oyuncunun, Eljif Elmas'ın satışından gelecek para ile alınması planlanıyor... Atletico Madrid'li Kalinic, Max Kruse ve Vedat Muriç de diğer adaylar. Bu üç oyuncu için de girişimde bulunulduğu bildirildi.