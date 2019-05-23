Fenerbahçe'de öncelik Ze Luis'in
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'de öncelik 'in

Fenerbahçe'de öncelik Ze Luis'in

'de forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.

Teknik direktör 'ın listesinin başında 'lı yer alıyor. Yeşil Burun Adaları'lı oyuncunun, Eljif Elmas'ın satışından gelecek para ile alınması planlanıyor... 'li Kalinic, Max Kruse ve Vedat Muriç de diğer adaylar. Bu üç oyuncu için de girişimde bulunulduğu bildirildi.

  1. 23.5.2019
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