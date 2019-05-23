Fenerbahçe'de öncelik Ze Luis'in
Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinin başında Spartak Moskova'lı Ze Luis yer alıyor. Yeşil Burun Adaları'lı oyuncunun, Eljif Elmas'ın satışından gelecek para ile alınması planlanıyor... Atletico Madrid'li Kalinic, Max Kruse ve Vedat Muriç de diğer adaylar. Bu üç oyuncu için de girişimde bulunulduğu bildirildi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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