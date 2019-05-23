Fenerbahçe'de Skrtel Parma ile anlaşamadı

Slovak oyuncunun, Parma ve görüştüğü diğer takımlarla rakam konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. Sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni teklifini kabul etmemişti. Ancak son gelişmelerin ardından geri adım atabileceği gelen haberler arasında...