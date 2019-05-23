Fenerbahçe'de Skrtel Parma ile anlaşamadı
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'de Skrtel Parma ile anlaşamadı

Fenerbahçe'de Skrtel Parma ile anlaşamadı

Stoperde 'le devam etme ihtimali belirdi.

Slovak oyuncunun, Parma ve görüştüğü diğer takımlarla rakam konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. Sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu, 'nin 1+1 yıllık yeni teklifini kabul etmemişti. Ancak son gelişmelerin ardından geri adım atabileceği gelen haberler arasında...

  1. 23.5.2019
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