Fenerbahçe'de Skrtel Parma ile anlaşamadı
Stoperde Martin Skrtel'le devam etme ihtimali belirdi.
Slovak oyuncunun, Parma ve görüştüğü diğer takımlarla rakam konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. Sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni teklifini kabul etmemişti. Ancak son gelişmelerin ardından geri adım atabileceği gelen haberler arasında...
- 23.5.2019
- Belhanda ayrılıyor! Galatasaray'a servet...
- Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
- Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...
- Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi
- İtalya'da gündem Diagne! 4. Lig'den transfer...
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Fenerbahçe'de Skrtel Parma ile anlaşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.