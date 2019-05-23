Fenerbahçe'den Zapata'ya sıkı kontrol!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Zapata'ya sıkı kontrol!

Zapata'ya sıkı kontrol!

'nin transfer gündeminde yer alan Zapata'nın ‘Lif yırtılması’ yaşaması teknik heyeti korkuttu!

Savunma için gündemde olan Cristian Zapata'nın sakatlık geçmişinin sıkıntı yarattığı iddia edildi. 32 yaşındaki savunmacının geçtiğimiz sezon ciddi bir 'lif yırtılması' yaşamasının teknik heyette tedirginliğe neden olduğu belirtiliyor. Beklemeye alınan Zapata eğer alınırsa sıkı bir sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Milan'la sözleşmesi bu sezon biten Kolombiyalı oyuncunun bonservisi elinde.

  1. 23.5.2019
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