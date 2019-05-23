Zapata'ya sıkı kontrol!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Zapata'nın ‘Lif yırtılması’ yaşaması teknik heyeti korkuttu!
Savunma için gündemde olan Cristian Zapata'nın sakatlık geçmişinin sıkıntı yarattığı iddia edildi. 32 yaşındaki savunmacının geçtiğimiz sezon ciddi bir 'lif yırtılması' yaşamasının teknik heyette tedirginliğe neden olduğu belirtiliyor. Beklemeye alınan Zapata eğer alınırsa sıkı bir sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Milan'la sözleşmesi bu sezon biten Kolombiyalı oyuncunun bonservisi elinde.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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