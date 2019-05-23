Samandıra hazır kıta!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Samandıra hazır kıta!

Samandıra hazır kıta!

’in son haftasında ’u konuk edecek olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı- lacivertliler, teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların neşeli tavırları objektiflere yansırken, 1.5 saat süren antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Taraftarı önünde çıkacağı sezonun son sınavında galibiyeti hedefleyen sarı-lacivertliler, 'i 6. tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

  1. 23.5.2019
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