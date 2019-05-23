Samandıra hazır kıta!
Süper Lig’in son haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı- lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların neşeli tavırları objektiflere yansırken, 1.5 saat süren antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Taraftarı önünde çıkacağı sezonun son sınavında galibiyeti hedefleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'i 6. tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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