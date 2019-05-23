Şike'yi onayan hakime 12 yıl
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Şike'yi onayan hakime 12 yıl

Şike'yi onayan hakime

Şike'yi onayan hakime 12 yıl

Futbolda Şike Davası'nı onayan Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı, silahlı terör örgütü () üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı.

Kundakçı'nın ByLock yazışmaları ortaya çıkmıştı. üyesi Fethi Pekin, bu kararla şike davasının bir kumpas davası olduğu düşüncelerinin haklılığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

  1. 23.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şike'yi onayan hakime 12 yıl haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN