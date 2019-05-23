Antalyaspor biletleri satışta
23 Mayıs 2019, Perşembe
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biletleri satışta

Antalyaspor biletleri satışta

maçının biletleri üyeler ve FB kart sahipleri için satışa çıktı.

Genel satış yarın başlayacak. Fiyatlar 40 TL'den başlıyor. En pahalı bilet ise 400 lira. Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Biletler, passo.com.tr üzerinden satılıyor.

  1. 23.5.2019
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