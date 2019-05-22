Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli kulüp, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek istiyor.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:34
Güncelleme: 22.05.2019 18:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi.
Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi.
3 MİLYON EURO'YA GELECEK Fejsa, sezon başı Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 90 dakika forma giydi.
Sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı.