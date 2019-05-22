Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli kulüp, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek istiyor.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:34 Güncelleme: 22.05.2019 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





