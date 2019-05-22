Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan! - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli kulüp, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek istiyor.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:34 Güncelleme: 22.05.2019 18:42
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

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Fejsa, sezon başı Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 90 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!

Sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı.

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