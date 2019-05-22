Vedat Muriç'ten transfer açıklaması! - Fotomaç
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Vedat Muriç'ten transfer açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de son hafta Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk ve transferde adı Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcu Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:25
Güncelleme: 22.05.2019 21:39
Vedat Muric'ten transfer açıklaması!
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü.
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Vedat Muric'ten transfer açıklaması!
Antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, yükselebilecekleri her sıranın kendileri için değerli olduğunu dile getirerek "Trabzonspor maçına odaklandık.
Vedat Muric'ten transfer açıklaması!
Önemli bir maç. Ben bir teknik adam olarak bu maça futbol şöleni olarak bakmak istiyorum. Şehrimizin bu maçı kazanmak için tabii ki büyük istekleri var.
Vedat Muric'ten transfer açıklaması!
Taraftarımızın bu isteğine sahadaki oyunumuz ile en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Oyuncularım çalışmalarını aynı disiplinle sürdürüyor.
Vedat Muric'ten transfer açıklaması!
Belki büyük bir iddiamız kalmadı ama yükselebileceğimiz her sıra bizim için önemli. O yüzden bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunu bir derbi olarak nitelendirmek gerekiyor.