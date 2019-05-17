Taraftara ceza – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Taraftara ceza

Taraftara ceza

Son dönemde 'dan ağır para cezaları alan , bu kez ucuz yırttı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarspor ile oynanan 32. hafta maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'na sevk edilmişti. Önceki haftalarda para cezaları ödeyen 'ye dün Maraton üst I, C, D, E bloklarındaki taraftarların biletler için bloke cezası verildi.
  1. 17.5.2019
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