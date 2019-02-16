Vesely ile 3 yıl daha – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Vesely ile 3 yıl daha

Vesely ile 3 yıl daha

Sarı-lacivertliler, pivotun sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

Beko, pivotu Jan Vesely'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı. Tarafların yeni kontratı imzaladığı bildirildi. Euroleague'de sezonun en formda ismi olarak gösterilen Vesely, NBA'den gelen tekliflere rağmen kariyerini F.B ahçe'de sonlandırmak istediğini açıklamıştı. Melih'le de kısa süre içinde 3 yıllık sözleşme yapılacağı ifade edildi.
  1. 16.2.2019
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