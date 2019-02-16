Elmas 15 kat değerlendi – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Elmas 15 kat değerlendi

Elmas 15 kat değerlendi

'de 1 Ocak 2018'den bu yana değeri en çok yükselen Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas oldu.

19 yaşındaki Makedon oyuncunun değeri 500 bin euro'dan 15 kat artışla 7.5 milyon euro'ya çıktı. Elmas sarı-lacivertli forma ile 36 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  1. 16.2.2019
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