Elmas 15 kat değerlendi

Süper Lig'de 1 Ocak 2018'den bu yana değeri en çok yükselen Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas oldu.

19 yaşındaki Makedon oyuncunun değeri 500 bin euro'dan 15 kat artışla 7.5 milyon euro'ya çıktı. Elmas sarı-lacivertli forma ile 36 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.