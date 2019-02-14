Puyol değil Sadık!
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sadık Çiftpınar, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sadık Çiftpınar, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Forma giydiği karşılaşmalardaki mücadeleci yapısı ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Zenit maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Saçlarıyla da dikkat çeken Sadık, Barcelona'nın eski yıldızı Puyol'a benzetildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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