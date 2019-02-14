Puyol değil Sadık!

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sadık Çiftpınar, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Forma giydiği karşılaşmalardaki mücadeleci yapısı ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Zenit maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Saçlarıyla da dikkat çeken Sadık, Barcelona'nın eski yıldızı Puyol'a benzetildi.