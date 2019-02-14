Puyol değil Sadık! – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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değil Sadık!

Puyol değil Sadık!

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden , kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden , kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Forma giydiği karşılaşmalardaki mücadeleci yapısı ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Zenit maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Saçlarıyla da dikkat çeken Sadık, 'nın eski yıldızı 'a benzetildi.

  1. 14.2.2019
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