Fenerbahçe'ye kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor.
Bu kartla Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı 21 Şubat Perşembe günü Rusya deplasmanında oynanacak rövanş maçında yerini alamayacak.
- 12.2.2019 21:24
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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