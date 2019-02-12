Fenerbahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye kötü haber!

son 32 turunda temsilcimiz , evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor.

son 32 turunda temsilcimiz , evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor. Mücadeleye iyi başlayan ekibimiz olsa da maçın hemen başında kötü bir haber geldi. Mücadelenin 14. dakikasında sarı kart gören Mauricio Isla, cezalı duruma düştü.

Bu kartla Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı 21 Şubat Perşembe günü deplasmanında oynanacak rövanş maçında yerini alamayacak.
  1. 12.2.2019 21:24
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