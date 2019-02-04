Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette başkan Ali Koç'a, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.
Ali Koç ile yöneticiler 26 Ekim itibarıyla İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti.
Öte yandan Ali Koç, Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.
- 4.2.2019 21:26
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'Moral kazandık'
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karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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