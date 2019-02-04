Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret
04 Şubat 2019, Pazartesi
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'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Kulübü Başkanı , Valisi 'ya ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette başkan 'a, yüksek divan kurulu başkanı , başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.

Ali Koç ile yöneticiler 26 Ekim itibarıyla Valiliği görevine atanan 'ya başarı dileklerini iletti.

Öte yandan Ali Koç, Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı formasını hediye etti.

  1. 4.2.2019 21:26
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