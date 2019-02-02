Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 10 gün yok
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'de 10 gün yok

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 10 gün yok

'de, maçında sakatlanan 'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı , sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan maçını ayağına aldığı darbe sonucu tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın yaklaşık 10 gün oynayamayacağı belirtildi.

  1. 2.2.2019 14:40
  2. Güncelleme: 2.2.2019 15:51
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