Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 10 gün yok
Fenerbahçe'de, Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Göztepe maçını ayağına aldığı darbe sonucu tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın MR'ı çekildi.
Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın yaklaşık 10 gün oynayamayacağı belirtildi.
- 2.2.2019 14:40
- Güncelleme: 2.2.2019 15:51
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 10 gün yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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