Barış Şimşek dün akşam Fenerbahçe, bugün Galatasaray'da
02 Şubat 2019, Cumartesi
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dün akşam , bugün 'da

Barış Şimşek dün akşam Fenerbahçe, bugün Galatasaray'da

'ın, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında , bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise oldu. Şimşek, dün akşam 'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin de VAR hakemiydi.

Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem' Asistan'ı (AVAR) olarak da Volkan Bayarslan görev yapacak.

  1. 2.2.2019 12:34
  2. Güncelleme: 2.2.2019 12:36
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