Barış Şimşek dün akşam Fenerbahçe, bugün Galatasaray'da
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin de VAR hakemiydi.
Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem' Asistan'ı (AVAR) olarak da Volkan Bayarslan görev yapacak.
- 2.2.2019 12:34
- Güncelleme: 2.2.2019 12:36
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Barış Şimşek dün akşam Fenerbahçe, bugün Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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