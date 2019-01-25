Victor Moses: "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum"
25 Ocak 2019, Cuma
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: "'de olduğum için çok mutluyum"

Victor Moses: "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum"

'nin kiralık olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı , kulüp binasında düzenlenen imza töreninin ardından Samandıra 'ni gezdi.

Futbol takımı idari menajeri ile tesisleri gezerek bilgi alan Nijeryalı futbolcu, sonrasında teknik direktör ve yardımcıları ile de tanıştı. Ardından sahaya çıkan Moses, bireysel antrenmanını yaptı.

Antrenman sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Moses, sarı lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Düşüncelerim çok pozitif. Buranın tarihini çok duydum. Fenerbahçe dev bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi, pazartesi günü oynayacağımız maç. Bende bu kulüp için elimden geleni vermek istiyorum. Çok mutluyum" dedi.

"SKRTEL VE EMENIKE'DEN BİLGİ ALDIM"

'ye gelmeden önce ve 'den bilgi aldığını söyleyen Moses şöyle konuştu: "Daha önce oynadığım futbolculardan bilgi aldım. Herkesin söyledikleri pozitifti. Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Bende buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Martin Skrtel ile de konuştum. Kendisi, benim Liverpool'da kiralık olduğum dönemde orada oynuyordu. Bana kulübün büyüklüğünü anlattı. Taraftarların ne kadar büyük ve tutkulu olduğundan bahsetti. Burada futbolu herkesin ne denli sevdiğini anlattı. Emenike ile de konuştum. O da çok mutlu olacağımı ve mutlaka gitmem gerektiğini söyledi."

"8 NUMARA UĞURLU RAKAMIM DİYEBİLİRİM"

8 numaranın kendisinin uğurlu rakamı olduğunu kaydeden , "Uğurlu bir rakamım diyebilirim ama herhangi bir sebebi yok. Bundan dolayı 8 numaralı formayı seçtim. Bu formayı giyeceğim ilk maçı da iple çekiyorum. Umarım bana ve kulübe şans getirir diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyun. Kolektif bir oyun. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Umarım takım olarak bir şeyler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.


Son olarak sarı lacivertli taraftara teşekkür eden Nijeryalı futbolcu, "Taraftarların bana göstermiş oldukları sevgi ve destek için teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarım ve çok mutluyum. Onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. Onlara karşı çok büyük bir sevgi besliyorum" diye konuştu.

  1. 25.1.2019 21:16
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