Geri sayıma geçtiler
23 Nisan 2019, Salı
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Geri sayıma geçtiler

Geri sayıma geçtiler

18. hafta maçında 'a konuk olacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

18. hafta maçında 'a konuk olacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde dün son idmanını gerçekleştiren sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. F.Bahçe, antrenmanın ardından da 'ya hareket etti.
  1. 21.1.2019
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