Derbide gülen Vakıfbank: 0-3
23 Nisan 2019, Salı
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Derbide gülen : 0-3

Derbide gülen Vakıfbank: 0-3

’nin 14. haftasında , Opet’i yendi.

'nin 14. haftasında , Opet'i yendi. Vakıfbank'ın sahasında oynanan maçın setleri 25-20, 25-23 ve 25-23 sonuçlandı. Fenerbahçe Opet, 82 dakika süren mücadelede ikinci ve üçüncü oyunlarda rakibini zorladı ama set almayı başaramadı
  1. 21.1.2019
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