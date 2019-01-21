Bursaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Bursaspor- maçının VAR'ı

Bursaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

Bursaspor'un, 'in 18. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

Spor Toto 'in 18. haftasında Bursaspor, bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde olarak da yer alacak.

HÜSEYİN GÖÇEK 2, BARIŞ ŞİMŞEK 5. KEZ VAR ODASINA

Bursaspor-Fenerbahçe maçının 'i Hüseyin Göçek, 19 Ocak Cumartesi günü E.Y. Malatyaspor'un, 'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede düdük çalmıştı. 42 yaşındaki hakem, aynı zamanda kupada Trabzonspor-Balıkesirspor karşılaşmasına da MHK tarafından VAR hakemi olarak atanmıştı.

Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) Barış Şimşek ise bu maçla birlikte bu hafta 5. kez VAR odasına girmiş olacak. Şimşek, ligde Akhisarspor-Beşiktaş maçında AVAR, Galatasaray-Ankaragücü müsabakasında VAR, 'nda da Antalyaspor-Göztepe ve Ümraniyespor-Fenerbahçe maçlarında VAR hizmeti vermişti.

  1. 21.1.2019 15:24
  2. Güncelleme: 21.1.2019 15:28
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