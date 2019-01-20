Ali Koç’tan Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti
Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti.
Antalya'da futbol oynarken aşil tendonu kopan Giresunspor'un Eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Sevenleri Bozbağ'ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmazken, Bozbağ'ı ziyaret edenler arasında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç da vardı.
Koç, hastanede ziyaret ettiği Bozbağ'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozbağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.
- 21.1.2019 01:24
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Ali Koç’tan Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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