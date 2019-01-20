Ali Koç’tan Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti
20 Ocak 2019, Pazar
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’tan ’a geçmiş olsun ziyareti

Ali Koç’tan Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti

Kulüp Başkanı ’tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı ’a geçmiş olsun ziyareti.

Antalya'da futbol oynarken aşil tendonu kopan Giresunspor'un Eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Sevenleri Bozbağ'ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmazken, Bozbağ'ı ziyaret edenler arasında Kulüp Başkanı da vardı.
Koç, hastanede ziyaret ettiği Bozbağ'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozbağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

  1. 21.1.2019 01:24
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