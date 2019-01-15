Kanarya’ya 1’e 200 oran

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Bilyoner'de lider Medipol Başakşehir 1.65 oranıyla favori gösterilirken, Galatasaray 3.90, Beşiktaş ise 5.50 ile onu takip ediyor. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise 1'e 200 oran belirlendi.