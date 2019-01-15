Kanarya’ya 1’e 200 oran – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Kanarya’ya 1’e 200 oran

Kanarya’ya 1’e 200 oran

'de sezonun öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.

'de sezonun öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Bilyoner'de lider 1.65 oranıyla favori gösterilirken, 3.90, ise 5.50 ile onu takip ediyor. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan 'nin şampiyonluğuna ise 1'e 200 oran belirlendi.

  1. 15.1.2019
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