Kanarya’ya 1’e 200 oran
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Bilyoner'de lider Medipol Başakşehir 1.65 oranıyla favori gösterilirken, Galatasaray 3.90, Beşiktaş ise 5.50 ile onu takip ediyor. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise 1'e 200 oran belirlendi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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