Şener’i değerlendiririz – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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’i değerlendiririz

Şener’i değerlendiririz

için Beşiktaş üyesi 'ndan açıklama geldi.

için Beşiktaş üyesi 'ndan açıklama geldi. Siyah-beyazlı yönetici, "Tolgay Arslan için 5-6 milyon euro'luk rakamlar konuşuluyor. O civarda bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" derken, Tolgay- Özbayraklı takası için, "Şu an bir şey yok. , Tolgay için teklif yaparsa ve Şener'i de bu teklifte önerirse, değerlendirebiliriz" yorumunu yaptı.

  1. 14.1.2019
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