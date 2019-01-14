Şener’i değerlendiririz

Tolgay Arslan için Beşiktaş Transfer Komitesi üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan açıklama geldi. Siyah-beyazlı yönetici, "Tolgay Arslan için 5-6 milyon euro'luk rakamlar konuşuluyor. O civarda bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" derken, Tolgay-Şener Özbayraklı takası için, "Şu an bir şey yok. Fenerbahçe, Tolgay için teklif yaparsa ve Şener'i de bu teklifte önerirse, değerlendirebiliriz" yorumunu yaptı.