Kadlec’ten ziyaret

Fenerbahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti. Çekya ekibi Slovacko'da forma giyen ve Antalya'da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Ziyarette FB TV'ye konuşan Kadlec, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Kadlec, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen F.Bahçe taraftarına da teşekkür etti.