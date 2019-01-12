Kadlec’ten ziyaret – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’ten ziyaret

Kadlec’ten ziyaret

'nin Çekyalı eski futbolcusu , sarı-lacivertlilerin ziyaret etti.

'nin Çekyalı eski futbolcusu , sarı-lacivertlilerin ziyaret etti. Çekya ekibi Slovacko'da forma giyen ve 'da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Ziyarette FB TV'ye konuşan Kadlec, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Kadlec, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen F.Bahçe taraftarına da teşekkür etti.

  1. 12.1.2019
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