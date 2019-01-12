Kadlec’ten ziyaret
Fenerbahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti.
Fenerbahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti. Çekya ekibi Slovacko'da forma giyen ve Antalya'da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Ziyarette FB TV'ye konuşan Kadlec, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Kadlec, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen F.Bahçe taraftarına da teşekkür etti.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Kadlec’ten ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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