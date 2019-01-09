Başakşehir'in tecrübe abidesi Emre Belözoğlu, gündemdeki konular ve Fenerbahçe ile görüşlerini Fotomaç'a değerlendirdi. Arkadaşımız Emre Bol'a samimi açıklamalarda bulunan kaptan, Başakşehir'in hedeflerinden, kariyer planına kadar pek çok konuya değindi. İşte Emre Belözoğlu'nun Fotomaç'a özel sözleri: "Fenerbahçe içinde bulunduğu bu durumu mutlaka atlatacak. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum bunu. Büyük takımlarda oyuncu grubu kulübe karşı aidiyetini kaybetmeye başladığında bu sıkıntılar ortaya çıkar. Çünkü o aidiyet olduğu sürece, futbolcular kötü zamanda da sahiplenir takımı. Dört büyük takımda belirleyici oyuncu sayısı çoğalmaya başladığında o takımlar ortaya bir fark koymaya başlar ve üzerindeki forma sana maç kazandırır. Ben Fenrbahçe'de en güzel dönemleri de en zor dönemleri de gördüm. Bu tabloya rağmen taraftarın vermiş olduğu destek mükemmel. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la beraber hava değişti. Ersun hoca bu ligi bilen ve camianın çok istediği bir teknik adam. Fenerbahçe ilk yarıya oranla çok daha iyi bir performans koyacak. Buna eminim. Ama ikinci yarı hiçbir takımın işi kolay değil. Büyük takımlar yaralı olduğunu rakiplerine hissettirmemeli. Fenerbahçe ilk yarıda bunu hissettirdi. Büyük takım için bunu hissettirdiğinizde herkes üzerinize daha fazla gelir.



VOLKAN İYİ DEĞİL BÜYÜK FENERBAHÇELİ

Volkan Demirel çok yakın arkadaşım. İyi Fenerbahçeli demeyeceğim, büyük Fenerbahçeli... Kulübün içinden geçmiş olduğu sürece ve içeride yaşananlara şahit olmadığım için bu konuda yorum yapmayacağım. Ama Volkan'ın affedilmesi, takımın içinde olması çok değerli benim için. Kulübe kendini adayan futbolcu kolay bulunmuyor. Hatası varsa zaten özür diledi. F.Bahçe için özür dilemekten çekinmez. Ali Koç ona değer veriyor. Aşılmayacak bir problem yokmuş demek ki. F.Bahçe'de zaten Türk kaleci kültürü var. Volkan bu kültürü Harun gibi Berke gibi isimlere aşılayacak."



İRFAN VE ABDÜLKADİR

Emre, ligdeki favori genç oyuncuları da şöyle açıkladı: "En beğendiğim genç oyuncular İrfan Can (Başakşehir) ve Abdülkadir (Trabzonspor)." Kaptan, Ozan Tufan hakkında ise şunları söyledi: "Ozan Tufan öyle bir kulübe geldi ki, çok zor bir yer Fenerbahçe. Bir oyuncunun kendini ispatlamak için çok şey yapması lazım. Kolay değil. Ozan hala çok genç, hala ders çıkarabilir."



TADINDA BIRAKACAĞIM

Sezon sonu için büyük konuşmayayım. O günün sonuçları, o günün getirdikleri, benim bıraktıklarım, sezon sonu verilecek bir karar. Tadında, güzel bir şekilde bırakmak istiyorum. Kocaman'ı, Avcı'yı tanıdıktan teknik direktörlüğe karşı olan tabumu yıktım. Sportif direktörlük de yapabilirim.



DEVLET DESTEĞİ ÖNEMLİ

Türkiye'deki belediyelerin spora ve sporcuya yatırımlarını kimse göz ardı edemez. Kulüplere bu destek verilmese, bu ülkedeki spora destek verecek çok az insan kalır. Devletimiz ve belediyeler, gücünü spora aktararak çok önemli bir misyon üstlendiler.



HAKSIZLIK YAPILIYOR

Başakşehir'le ilgili algı bizden bağımsız bir şekilde ilerliyor. İBB iken bu kulübe destekler olmuş. Ama artık tamamen bir kurumsal yapı içinde. Bu şirketin hesabını verecek başkanı var. Kimse kendi şirketini batırmak istemez. Bu açıdan yönetime ve kulübe büyük haksızlık yapılıyor."