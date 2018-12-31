Skrtel Fenerbahçe'yi kurtardı!
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Skrtel 'yi kurtardı!

Skrtel Fenerbahçe'yi kurtardı!

ligin ilk yarısında en çok gol yiyen takımlardan olsa bile Slovak stoper daha fazlasına engel oldu. Skrtel, 19 şut bloğuyla ligin en çok top kesen ismi.

Sezonun ilk yarısında sadece 16 gol atıp 24 gol yiyerek Rize-Kasımpaşa (28), Akhisar-A.Gücü (26) ve 'dan sonra ligin en çok gol yiyen takımı olan 'de savunma oyuncusu buna rağmen bir istatistikte zirvede yer aldı. Ligde 15 maça çıkan 34 yaşındaki stoper, 19 şutu bloklayarak kaleyi daha fazla vurulmaktan korudu. Konyasporlu Uğur Demirok 16 şut bloğu ile 2. sıraya yerleşirken, Akhisarlı Caner Osmanpaşa, Rizesporlu Brabec ve Kasımpaşalı da 15 şuta engel oldular.

EN İSTİKRARLISI ROMAN
Kanarya'nın diğer stoperi Neustadter de eleştirilere rağmen takımın en istikrarlı ismi oldu. Rus savunmacı, 17 maçta 1515 dakika sahada kalarak sarılacivertlilerin en çok süre alan futbolcusu. ayrıca 754 kezle takımın en fazla isabetli pas atan ismi.
  1. 31.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Skrtel Fenerbahçe'yi kurtardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN