Skrtel Fenerbahçe'yi kurtardı!
Fenerbahçe ligin ilk yarısında en çok gol yiyen takımlardan olsa bile Slovak stoper daha fazlasına engel oldu. Skrtel, 19 şut bloğuyla ligin en çok top kesen ismi.
EN İSTİKRARLISI ROMAN
Kanarya'nın diğer stoperi Neustadter de eleştirilere rağmen takımın en istikrarlı ismi oldu. Rus savunmacı, 17 maçta 1515 dakika sahada kalarak sarılacivertlilerin en çok süre alan futbolcusu. Roman ayrıca 754 kezle takımın en fazla isabetli pas atan ismi.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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