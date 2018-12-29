Fenerbahçe'den rahat galibiyet
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Plum 22, Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Verameyenka 16, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2, Tuğçe Canıtez 11, Zandalasini 7
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz, Anderson 16, Ibekwe 23, Ivankovic 16, Gizem Sezer 6, Miljkovic 2, Aysun Yararbaş Yılmaz, Cansu Çolak
1. PERİYOT: 26-19
DEVRE: 46-38
3. PERİYOT: 63-53
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Kayseri temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
- 29.12.2018 18:18
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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