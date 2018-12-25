Fenerbahçe ne yapsa olmuyor!

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, dün de taraftarlarını üzdü. 5 eksiği olan Antalyaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca sert savunma yapan rakibine karşı bir puana razı oldu. Cocu ve Koeman'ı gönderip, Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getiren sarı-lacivertliler, ligde kazanamama serisini sürdürdü. YANAL'IN çıktığı iki lig maçından beraberlikle ayrılan Kanarya, toplamda ise 5 karşılaşmada yalnızca 3 puan elde etti. İLK yarıyı 3 galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. DEVREYE 17. sırada giren sarı-lacivertliler, 16 kez rakip fileleri havalandırdığı ilk 17 haftada kalesinde ise 24 gol gördü.



FENERBAHÇE'DEN YENİ REKOR!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren F.Bahçe, yine kötü bir istatistiğe imza attı. Kanarya, ilk yarısı geride kalan ligde deplasman maçlarının ilk devresinde gol atamayan tek takım oldu



TEK FIRSATI HARCADILAR

Karşılaşmanın 86. dakikasında kontraya çıkan Antalyaspor, mutlak bir golü kaçırdı. Drole, karşı karşıya kaldığı Harun'u geçemezken, daha sonra topu önünde bulan Hakan Özmert'in aşırtma vuruşu da oyun alanını terk etti.



İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN AMA...

İlk yarının son maçında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, golsüz beraberlikle ayrıldığı maçta istatistiklerde üstünlük sağladı. Sar-lacivertliler, yüzde 61 topla oynama ile 90 dakikayı tamamladı.



ZORAKİ DEĞİŞİM

Takımın başında çıktığı ilk maçında Erzurumspor ile berabere kalan Ersun Yanal, ligdeki ikinci sınavında farklı bir 11 sahaya sürdü. Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına son lig maçının 11'inden iki farklı isimle çıktı. Sakatlanan Valbuena ile performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Slimani'yi kesen Yanal; Benzia ve Soldado ile başladı. 11'de başlayan iki futbolcu maçın ikinci yarısında oyundan alındı.



BU KEZ GÜLDÜRMEDİ!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezondan bu yana Soldado'nun 11'de başladığı maçlarda yüzde 75'lik galibiyet oranı yakalamıştı. Sarı-lacivertliler, İspanyol'un forma giydiği maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Cezasının bitmesiyle dün ligde forma giyen Soldado, 70. dakikada yerini Slimani'ye bıraktı.