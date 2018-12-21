İşte Yanal'ın takımı
Tecrübeli hocanın yönetimindeki sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda hayat buldu. Kanarya, oynadığı futbol ve farklı galibiyetle yüzleri güldürdü
Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetine ulaştı. Ligde Erzurum ile berabere kalan sarı-lacivertliler, kupada güldü. 1-0'ın rövanşında Giresun'a konuk olan sarılacivertliler, sahadan 5-2'lik zaferle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdıran Kanarya, tarihinin en kötü dönemini yaşadığı sezonda 3 kulvarda da yoluna devam etmeyi başardı. F.Bahçe, Soldado, Mehmet Ekici (2), Mehmet Topal ve Reyes'in golleriyle Giresun'da turu atladı.
EN FARKLI GALİBİYET
Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da 2 farklı galibiyet sevinci yaşayamayan F.Bahçe, Giresun karşısında bir ilki başardı. Sarı-lacivertliler, sahadan 5-2'lik skorla üstün ayrılırken, oynadığı futbolla dikkat çekti. Sezon başından bu yana en yüksek pas yüzdesine ulaştığı bir karşılaşma çıkaran Yanal'lı F.Bahçe, sezonun geri kalanı öncesi umut saçtı. Kanarya, resmi maçlarda son galibiyetini de Giresun'a karşı almıştı.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
İşte Yanal'ın takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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