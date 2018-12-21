Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetine ulaştı. Ligde Erzurum ile berabere kalan sarı-lacivertliler, kupada güldü. 1-0'ın rövanşında Giresun'a konuk olan sarılacivertliler, sahadan 5-2'lik zaferle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdıran Kanarya, tarihinin en kötü dönemini yaşadığı sezonda 3 kulvarda da yoluna devam etmeyi başardı. F.Bahçe, Soldado, Mehmet Ekici (2), Mehmet Topal ve Reyes'in golleriyle Giresun'da turu atladı.



EN FARKLI GALİBİYET

Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da 2 farklı galibiyet sevinci yaşayamayan F.Bahçe, Giresun karşısında bir ilki başardı. Sarı-lacivertliler, sahadan 5-2'lik skorla üstün ayrılırken, oynadığı futbolla dikkat çekti. Sezon başından bu yana en yüksek pas yüzdesine ulaştığı bir karşılaşma çıkaran Yanal'lı F.Bahçe, sezonun geri kalanı öncesi umut saçtı. Kanarya, resmi maçlarda son galibiyetini de Giresun'a karşı almıştı.