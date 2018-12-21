İşte Yanal'ın takımı – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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İşte Yanal'ın takımı

İşte Yanal'ın takımı

Tecrübeli hocanın yönetimindeki sarı-lacivertliler, ’nda hayat buldu. Kanarya, oynadığı ve farklı galibiyetle yüzleri güldürdü

, yönetiminde ilk galibiyetine ulaştı. Ligde Erzurum ile berabere kalan sarı-lacivertliler, kupada güldü. 1-0'ın rövanşında 'a konuk olan sarılacivertliler, sahadan 5-2'lik zaferle ayrıldı. 'nda adını son 16'ya yazdıran Kanarya, tarihinin en kötü dönemini yaşadığı sezonda 3 kulvarda da yoluna devam etmeyi başardı. F.Bahçe, , (2), ve Reyes'in golleriyle Giresun'da turu atladı.

EN FARKLI GALİBİYET
Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da 2 farklı galibiyet sevinci yaşayamayan F.Bahçe, Giresun karşısında bir ilki başardı. Sarı-lacivertliler, sahadan 5-2'lik skorla üstün ayrılırken, oynadığı futbolla dikkat çekti. Sezon başından bu yana en yüksek pas yüzdesine ulaştığı bir karşılaşma çıkaran Yanal'lı F.Bahçe, sezonun geri kalanı öncesi umut saçtı. Kanarya, resmi maçlarda son galibiyetini de Giresun'a karşı almıştı.

  1. 21.12.2018
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