Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'yü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'yü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
- 21.12.2018 16:42
- Güncelleme: 21.12.2018 18:27
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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