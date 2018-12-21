Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi
21 Aralık 2018, Cuma
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ve 'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, ve 'yü () sevk etti.

() Hukuk Müşavirliği, ve 'yü () sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

  1. 21.12.2018 16:42
  2. Güncelleme: 21.12.2018 18:27
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