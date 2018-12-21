Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!
Transfer döneminde adı yıldız isimlerle anılan Fenerbahçe için son haber İngiltere'den geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 15:40:12
Güncelleme: 15:42:05
Ara transfer dönemi Fenerbahçe için oldukça hareketli geçecek gibi duyuror.
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Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler yapılacak hamlelere çevrildi.
Her gün Fenerbahçe ile ilgili yabancı basında çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi.
Bu kez adı Fenerbahçe ile anılan isimse Türk asıllı dünya yıldızı Mesut Özil...
İngiltere Premier Lig'de Arsenal froması giyen Mesut Özil'in son haftalarda forma şansı bulamaması üzerine transfer iddiaları arttı.