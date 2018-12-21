Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!

Transfer döneminde adı yıldız isimlerle anılan Fenerbahçe için son haber İngiltere'den geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 15:40:12 Güncelleme: 15:42:05
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!

Ara transfer dönemi Fenerbahçe için oldukça hareketli geçecek gibi duyuror.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!

Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler yapılacak hamlelere çevrildi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!

Her gün Fenerbahçe ile ilgili yabancı basında çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!

Bu kez adı Fenerbahçe ile anılan isimse Türk asıllı dünya yıldızı Mesut Özil...

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal froması giyen Mesut Özil'in son haftalarda forma şansı bulamaması üzerine transfer iddiaları arttı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN