Yanal'dan Comolli’ye ilk veto – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Yanal'dan ’ye ilk veto

Yanal'dan <a href="/index/comolli?id=3b3fec39-84d6-4d6d-96e8-287ee59cb562" class="" rel="tag">Comolli</a>’ye ilk veto

Teknik direktörlüğe 'ın gelmesinden sonra sportif direktör 'ye ilk veto geldi.

Teknik direktörlüğe 'ın gelmesinden sonra sportif direktör 'ye ilk veto geldi. 'nin hocası, 'nin istediği golcü Sanabria için olumsuz rapor verdi.

  1. 19.12.2018
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