Yanal'dan Comolli’ye ilk veto
Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesinden sonra sportif direktör Comolli'ye ilk veto geldi.
Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesinden sonra sportif direktör Comolli'ye ilk veto geldi. Fenerbahçe'nin hocası, Comolli'nin istediği golcü Sanabria için olumsuz rapor verdi.
- 19.12.2018
-
Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
-
Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
-
Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Yanal'dan Comolli’ye ilk veto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.