Skrtel yetmedi – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Skrtel yetmedi

Skrtel yetmedi
'nin geçtiğimiz günlerde 35 yaşına basan stoperi iyi bir maç çıkardı. Takımının 2. golünü kaydeden Slovak savunmacı topu oyuna sokmada da başarılıydı. Ancak tecrübeli futbolcu ön bölgedeki oyuncular yorulunca Neustadter ile birlikte geride çok eksik yakalandı. Erzurumspor'un 2-2'yi bulduğu beraberlik golünden sonra Skrtel de yıkıldı.
  1. 18.12.2018
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