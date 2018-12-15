Koray için mevlit – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Koray için mevlit

Koray için mevlit
derbisinde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren taraftarı Koray Şener için 'da mevlit okutuldu. UNIFEB Antalya ve UNIFEB Mezunlar Derneği'nin çağrısıyla , Galatasaray, ve Antalyasporlu taraftarların da katılımıyla, Meltem Camii'nde mevlit okutuldu.


  1. 15.12.2018
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